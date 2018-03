La nuova Tv di Pesaro è Rossini Tv

Essere un’emittente giovane e vivace. È questa l’intenzione con cui è nata solo due-tre mesi fa Rossini Tv, la nuova Televisione di Pesaro (via degli Abeti 94, tel. 0721/26337) dal nome molto ‘significativo’ e visibile in tutte le Marche (nel mux di Tv Centro Marche) sul canale 633 del digitale terrestre (una numerazione ‘difficile’, ovviamente, ma magari si vedrà se sarà possibile ‘migliorarla’). Pesaro torna così ad avere una sua Tv (molti anni dopo l’epoca di Antenna Tre e Nuova Tele Marche), mentre città vicine come Fano (Fano Tv) e Urbino (Tele 2000) ne erano da tempo ‘dotate’.

Durante la presentazione, avvenuta a suo tempo presso il Comune della città adriatica, è stato spiegato come ad approfondimenti d’informazione locale si alterneranno format d’intrattenimento e documentari; ci saranno anche programmi di cultura e musica.

L’emittente nasce da un’idea della giornalista pesarese Emanuela Rossi, che ricopre il ruolo di direttore responsabile di Rossini Tv, e di Andrea Marcelli, direttore artistico e culturale.

Emanuela Rossi (nella foto) ha lavorato per emittenti nazionali come Marcopolo e Leonardo (la prima è tuttora visibile in Dtt e su Sky), per diverse Radio locali e poi nella Radio e Tv di Stato della Repubblica di San Marino, RTV, nel periodo in cui era direttore Carmen Lasorella, che infatti ha partecipato alla presentazione di cui sopra di Rossini Tv. Emanuela Rossi fa anche parte del Consiglio di Amministrazione della Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro, una effettiva ‘istituzione culturale’ della città.

Andrea Marcelli, invece, è un esperto di comunicazione e linguaggio Tv ed è un autore e regista televisivo noto nell’ambito locale.

Dal lunedì al venerdì alle 7,20, è proprio Emanuela a condurre la rassegna stampa dedicata ai quotidiani locali, con ospiti in studio: si tratta di ‘Buongiorno Rossini’.

Fra gli altri format in onda, ecco poi “Batti 5”, dedicato all’Italservice Calcio a 5, in onda tutti i giovedì alle 21.00, e “Vox Pop”, programma sulle opinioni dei pesaresi visibile il mercoledì sera. Altre trasmissioni sono dedicate allo sport, all’approfondimento e all’informazione locale; non mancano uno spazio dedicato ai bambini e una finestra musicale in collegamento diretto con gli studi della stazione locale pesarese Radio Prima Rete.