Le novità di DUE-B Produzioni di Luna Berlusconi

Un bel traguardo quello raggiunto dal Ceo di DUE-B Produzioni Luna Berlusconi (nella foto) e del suo gruppo di lavoro, che ha ufficializzato nei giorni scorsi la nuova collaborazione con Discovery, con la messa in onda della prima produzione già ad aprile su Real Time. La comunicazione è arrivata in occasione di un incontro stampa aziendale avvenuto presso la nuova sede della società di produzione televisiva nata nel 2012 e che oggi vanta numerosi successi.

“Siamo stati fedeli al nostro pubblico - racconta Luna Berlusconi - . Sin dall’inizio il nostro obiettivo è stato quello di raccontare storie e fenomeni sociali con lo scopo di intrattenere ed offrire alle reti che ci ospitano prodotti di qualità”.

Il portfolio della società è ricco di interessanti produzioni made in Italy che sono riuscite ad ottenere uno spazio nel panorama televisivo italiano. Dopo la parentesi del 2015 con “Vaya Fauna” per il prime time di Telecinco, noto canale televisivo spagnolo, oggi c’è il ritorno sul mercato internazionale con “#Riccanza”, che, forte del suo importante successo in Italia, è riuscito a varcare il confine, arrivando sino in Francia e suscitando interesse in più Paesi d’Europa.

Non solo: anche “Bella più di prima” è stato venduto e mandato in onda su network di Paesi stranieri come la Russia.

DUE-B vuol essere una ‘boutique della Televisione’ ma anche una factory di talent, come è accaduto con l’esperimento riuscito di trasformare Annalisa Scarrone da cantante a conduttrice, mettendola alla guida di “Tutta colpa di…”, andato in onda con ben tre edizioni su Italia 1; un successo ottenuto anche grazie alla chiave pop che è riuscita a raccontare ad un pubblico principalmente adolescenziale argomenti complessi legati al mondo della scienza.

Sono stati anche aperti i nuovi casting di ‘#Riccanza’ e c’è la partenza dello spin-off “Mamma che #Riccanza”, in onda con quattro episodi dal 13 marzo alle ore 22.50 su Mtv.

“Hello Goodbye”, traslocato da Rete 4 a Real Time, è a sua volta pronto al debutto già dal prossimo 6 aprile con la conduzione di Pablo Trincia. La primavera vedrà anche un gradito ritorno sul piccolo schermo, con la quinta edizione di “Bella più di prima” sempre su La5, il canale free femminile del gruppo Mediaset.

“Crediamo nel lavoro di squadra in azienda ma anche in quello con i network - puntualizza Luna Berlusconi, affiancata da Paolo Urbani (responsabile delle produzioni) ed Alessandra Torre (responsabile dei contenuti) - . Creiamo valide partnership con l’obiettivo di crescere e consolidare aspetti produttivi e di contenuto, proprio com’è avvenuto nel 2017 con Viacom e speriamo nel futuro con Discovery ed altre prestigiose realtà con le quali stiamo intrattenendo dei rapporti di fiducia e collaborazione”.