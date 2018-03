Una panoramica sulle Tv delle Marche

Negli ultimi anni la situazione televisiva delle Marche sembra in progressivo mutamento, per via dell’arrivo (in particolare con il digitale) di alcuni nuovi canali, che contribuiscono a rendere un po’ più vivace un panorama regionale che storicamente era spesso sembrato abbastanza piatto e incolore.

Nei giorni scorsi abbiamo parlato della ‘giovanissima’ Rossini Tv (Lcn 633), che da pochi mesi ha ridato finalmente a Pesaro una sua emittente, mentre Fano Tv (Lcn 17) dà voce, nell’ambito cattolico, alla omonima città e Tele 2000 (16) si occupa di Urbino e zone limitrofe.

Fra le stazioni ‘storiche’ ci sono invece, naturalmente, Tv Centro Marche (Lcn 10, con Tvcm2 al 110) di Jesi, da sempre la più seguita, e anche Tvrs (11, con You Tvrs al 675) di Recanati, reduce da complesse vicende interne: in particolare, la società Beta di Tvrs qualche anno fa ha scelto di continuare l’attività solo come operatore di rete, mentre per i contenuti ci si è affidati preferibilmente a società messe in piedi da ex dipendenti, come la On Air Tv Srl (sempre di Recanati), che appunto realizza il canale YouTvrs di cui sopra, vera ed effettiva nuova ‘vetrina regionale’ di informazione e sport, nella tradizione di Tvrs.

Al 12 c’è invece È Tv Marche di Ancona, Tv di informazione locale legata all’omonima emittente bolognese; al 13 c’è 7 Gold Marche, legata anch’essa alla stazione bolognese del gruppo, diretta da Luigi Ferretti (Sestarete 7 Gold). Allo stesso gruppo fa riferimento anche la numerazione 19, dove viene ridiffusa infatti Nuova Rete, la terza stazione del gruppo bolognese di Ferretti (la seconda è Rete 8 - Vga, con sedi a Bologna e Rimini). E Nuova Rete compare ultimamente su varie altre numerazioni Lcn marchigiane del mux di 7 Gold.

Andiamo avanti. Al 14 c’è Canale 14, che prosegue (su base solo un po’ più ampia) la tradizione di produzione di Video Tolentino, mentre al 15 (già di Quintarete) si è installata da qualche tempo Canale 15 Marche, che farebbe riferimento all’attivissimo gruppo laziale Gold Tv.

Resta da citare la numerazione 18, che spetta alla Tv ascolana Rtm, che, come abbiamo già riferito in passato, ripropone in video (con propri programmi) anche illustri marchi del passato televisivo delle Marche, come Tva e Tvp, oltre a un canale di astrocartomanzia e a Rtm - Fermo Tv; quest’ultima stazione (218) compare però sul video con la sigla fm Tv, creando probabilmente qualche confusione con la fM Tv (non legata a Rtm) presente al 211.

Nel caso di fM Tv, si tratta di un’emittente sempre di Fermo dalla ampia produzione locale, sempre per il Fermano e zone limitrofe, interamente gestita dalla Media Promo Agency, società attiva, oltre che nella produzione televisiva, anche in marketing, comunicazione e pubblicità.

Citata la campana Tele A (80), da vari anni presente anche nelle Marche, aggiungiamo che per la zona di San Benedetto del Tronto e il Sud delle Marche un buon punto di riferimento è sempre Vera Tv (79), anche e soprattutto nell’ambito sportivo, mentre per Macerata la novità degli ultimi tempi è Emme Tv (89), che è nata, ancora nell’ambito cattolico, dall'esperienza di Emmausonline e È Tv Macerata.

Interessa infine sicuramente anche questa regione la presenza di Super J (603), Tv di recente nascita che vuole essere la ‘voce comune’ di due aree adriatiche vicine come le Marche e l’Abruzzo (qui è al 634), anche se la redazione e gli studi sono nel Teramano.

Un ulteriore capitolo riguarda la recente presenza, qui come in altre regioni, di Radio che danno vita a Televisioni e spesso non si tratta di semplice ‘messa in onda in Tv’ di ciò che avviene negli studi radiofonici ma neppure solo di videoclip. C’è insomma almeno un po’ di ‘palinsesto’. È il caso di Radio Linea n. 1 Tv (114) e Arancia Television (210).

Ma è all’ultima citazione che teniamo particolarmente, perché si tratta di Radio Marche nel Mondo Tv di Osimo (606), ovvero ‘la radiovisione dalle Marche nel Mondo’, ‘un gradevole tappeto di buona musica e le voci, le storie, le iniziative, gli avvenimenti delle Marche’.

E ancora “le voci, le storie le iniziative dei marchigiani sparsi per il mondo, con l’ambizione di essere un ponte tra chi abita in regione e chi è partito dalla nostra regione per stabilirsi all’estero”, con “l’ambizione di riproporre, in versione aggiornata, le programmazioni delle prime ‘Radio libere’, soprattutto nel contatto col proprio pubblico”. La diffusione, oltre che su DTT, avviene sul canale 5606 del decoder Sky, su DAB+, sul sito rmmtv.it o attraverso l’apposita App.

Il nostro interesse particolare deriva dal fatto che a promuovere l’iniziativa è stato, in tempi recenti, lo storico collaboratore di ‘Millecanali’ Cristiano Vaccaroni, che con l’amico e ‘complice’ Luca Perilli ha fondato appositamente la Studio RMM s.a.s., vincendo anche un Bando Europeo per la creazione di imprese.